EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Effecten-Spiegel AG: Änderung in der Besetzung des Aufsichtsrates



27.06.2023 / 18:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagworte: Personalie/Sonstiges Effecten-Spiegel AG: Änderung in der Besetzung des Aufsichtsrates Wie die Gesellschaft gestern erfahren hat, ist Herr Dr. Klaus Hahn, langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates der Effecten-Spiegel AG und seit Mai 2018 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Gremiums, verstorben. Er wurde 76 Jahre alt. Entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Mai 2022 zur Wahl von Ersatzmitgliedern für sämtliche Aufsichtsratsmitglieder rückt damit Herr Andreas Wahlen, Willich, in den Aufsichtsrat nach. Herr Wahlen ist bei der WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf, tätig und Mitglied des Aufsichtsrates der GSC Holding AG. Er hat gegenüber der Gesellschaft erklärt, das Amt anzunehmen. Auf der daraufhin unverzüglich einberufenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am gestrigen Montag, dem 26. Juni 2023, wurde Herr Wolfgang Aleff erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Stefan Füger zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Düsseldorf, den 27. Juni 2023 Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com



27.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com