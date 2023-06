Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 27. Juni 2023 /PRNewswire/-- Am 14. Juni erhielt JA Solar vom EUPD Research an seinem Stand mit dem CEO von EUPD Research, Markus A.W den Top Brand PV Preis für den europäischen Markt. Hoehner und Jin Baofang, Vorsitzender von JA Solar, nehmen beide an der Preisverleihung teil.Top-Marke PV wird von der weltbekannten maßgeblichen Forschungsinstitution EUPD Research ausgezeichnet, genießt einen hervorragenden Ruf in der weltweiten Fotovoltaikbranche und ist ein Beweis für die hohe Glaubwürdigkeit der Marke PV. Mit umfangreichen Recherchen über Installateure und Distributoren in verschiedenen PV-Märkten weltweit wählt EUPD Research herausragende Unternehmen in Bezug auf Sichtbarkeit, Kundenzufriedenheit, Auswahl der Kunden und Vertriebsreichweite aus, bevor sie den Top Brand PV Preis vergeben.JA Solar ist seit vielen Jahren auf dem europäischen Markt führend. Der Marktanteil in Europa lag 2022 bei 23 %, wobei das Unternehmen mit 68 % bzw. 55 % einen herausragenden Marktanteil in Großbritannien und den Niederlanden erreichte. Dies spiegelt den hervorragenden Ruf von JA Solar und die hohe Bekanntheit im Markt wider.In den letzten Jahren wurde JA Solar von EUPD Research in Europa, Lateinamerika, Afrika, der MENA-Region, Südostasien, Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, den Niederlanden, Schweiz Brasilien, Mexiko, Chile, Nigeria, Vietnam, Thailand, den Philippinen usw. ausgezeichnet, was die hohe Anerkennung des Unternehmens und seiner Produkte auf dem Weltmarkt demonstriert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141327/JA_Solar_Receives_Top_Brand_PV_Award_for_European_Market_from_EUPD_Research.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-erhalt-top-brand-pv-preis-fur-den-europaischen-markt-von-eupd-research-301864721.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/5544940