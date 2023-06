Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,49 Prozent auf 11'197,50 Punkte hinzu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft dank positiven Vorgaben aus den USA und Japan fester. Händler sprechen von einer Erholung nach der jüngsten Schwächephase. Die Wall Street hatte am Vortag nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne noch ausgebaut. Ausgelöst wurde der Aufwärtstrend von den besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten.

