Die neuen Quartalszahlen von Evonik gibt es am 10. August. Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass das EBITDA im zweiten Quartal um 39 Prozent auf 444 Millionen Euro nachgibt. Hier spielt die nachlassende Nachfrage eine Rolle. Allerdings hat die Unternehmensführung dem schon etwas entgegengewirkt, man will 2023 Kosten in Höhe von 250 Millionen ...

