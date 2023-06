2022 steigt der Umsatz bei MS Industrie um mehr als 25 Prozent auf 206,2 Millionen Euro an. Im Bereich Powertrain gibt es ein Plus von 30,6 Prozent auf 149,8 Millionen Euro. Im Ultraschall-Bereich liegt das Plus bei rund 14 Prozent, erwirtschaftet werden 57,4 Millionen Euro. Das EBITDA verbessert sich 2022 von 9,1 Millionen Euro auf 15,1 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...