Die ohnehin schon gedrückte Stimmung an den Börsen verschlechterte sich zur Wochenmitte noch weiter, nachdem der Handelsstreit zwischen den USA und China mit neuen Sanktionen in die nächste Runde ging. Zusammen mit den omnipräsenten Zinssorgen führte das recht zuverlässig zu sinkenden Kursen. Bisher kann dabei aber noch nicht von einem Crash die Rede sein.Eine angenehme Ausnahme zeigte sich ausgerechnet bei der ansonsten eher schwachen Aktie von Plug Power (US72919P2020). Die konnte sich gestern um 5,76 Prozent in die Höhe bewegen und damit wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...