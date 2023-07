Der DAX startet in eine neue Handelswoche und den Beginn der Berichtssaison. Am Montag stehen dabei vor allem die Aktien von Bayer und Thyssenkrupp/Nucera im Fokus. Am Montag dürfte der DAX fast unverändert mit 15.604 Punkten an den Start gehen. Ursache ist vor allem der gemischte US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der sowohl positive als auch negative Ergebnisse für Anleger bereithielt. DAX (WKN: 846900) Bayer im Fokus Im Fokus steht am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...