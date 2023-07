Bei Bayer werden wieder Abspaltungsgerüchte laut, die vor allem seit dem Einstieg der aktivistischen Investoren regelmäßig diskutiert werden. Kommt nun doch die Zerschlagung des Bayer-Konzerns? Am späten Freitag nach Handelsschluss erschütterte ein Bericht der "Platow Börse" die Märkte. Laut dieser Nachricht soll der Bayer-Konzern es in Erwägung ziehen, Teile seines Geschäftes separat an die Börse zu bringen. Bayer-Aktie: Abspaltung wie Siemens Energy? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...