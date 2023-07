Auch dieser Tage gibt es mehr als genug schlechte Neuigkeiten an den Börsen und viele der Krisen, welche die Märkte schon seit einer kleinen Ewigkeit beherrschen, sind längst nicht ausgestanden. Wer sich etwas umsieht, findet aber auch in solchen Zeiten Zuversicht, wenngleich diese oftmals auf kaum mehr als der nackten Hoffnung aufbaut. Das muss nicht immer unbedingt etwas Schlechtes sein.Wieder mehr Hoffnung wagen die Bullen derzeit beispielsweise bei Plug Power (US72919P2020). Ohne weitere Neuigkeiten im Gepäck konnte die Aktie in den letzten Tagen wieder ...

