DJ PTA-News: Darwin AG: Beteiligung an Finanzierungsrunde bei GenePlanet - Zugang zu Wachstumsmärkten in Osteuropa

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München, den 13.07.2023 (pta/13.07.2023/10:55) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat im Rahmen einer insgesamt 20 Mio. EUR umfassenden Finanzierungsrunde einen Minderheitsanteil an dem slowenischen DNA-Testanbieter GenePlanet erworben. Außer Darwin nahmen auch andere namhafte Investoren an der Finanzierungsrunde teil.

GenePlanet ist ein in mehreren zentral- und osteuropäischen Ländern führender Anbieter von genetischen Pränatal-, Krebs- und Lifestyle-Tests. Das Unternehmen ist seit 2008 am Markt aktiv und strebt weiteres Wachstum in den bestehenden Kernmärkten sowie in Südamerika an. Darüber hinaus soll das eingeworbene Kapital für den Aufbau einer AI-basierten genetischen Datenbank genutzt werden.

Neben der Beteiligung an einem innovativen und schnell wachsenden Unternehmen, streben Darwin und GenePlanet eine Kooperation an, um für die von der Darwin Gruppe hergestellten, personalisierten Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika neue Vertriebsmöglichkeiten in Osteuropa zu erschließen.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

Aussender: Darwin AG Adresse: Brienner Straße 7, c/o GCI Management Consul, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Felix Bausch Tel.: +49 89 20 500 450 E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com Website: www.darwin-biotech.com

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2023 04:55 ET (08:55 GMT)