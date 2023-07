Nachdem die Allianz vergangene Woche einen Vergleich mit Investoren in den USA schließen und rund 6 Milliarden Euro in einem Vergleich schließen musste, gibt es nun neue Kursziele für die Allianz-Aktie. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 218 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es wirke so, als befinde sich der Versicherungssektor operativ in guter Verfassung, schrieb ein Analystenteam ...

