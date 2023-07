Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Carvana, Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs und Microsoft)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Tesla NVIDIA C3.ai Microsoft Carvana Rocket Lab USA Netflix PayPal Visa Apple

Goldman Sachs steigt heute um 1,3 % und quotiert auf einem Monatshoch. Die Bank hat im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, nachdem sie einen Rückgang des Gewinns pro Aktie von 7,73 $ im Vorjahr auf 3,08 $ bekannt gegeben hat und damit die durchschnittliche Prognose der Wall Street von 3,94 $ verfehlt hat. Bemerkenswert ist, dass die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse von 2 $ bis 6,91 $ reichten. Goldman Sachs übertraf die Erwartungen in allen Bereichen, einschließlich des Handels, des Investmentbankings und der Beratungsgebühren, obwohl das Kreditgeschäft schwächer ausfiel. Der Mangel an Geschäftsabschlüssen fordert jedoch weiterhin seinen Tribut, und die Handelserträge waren stark rückläufig. Eine Abschreibung in Höhe von 504 Millionen Dollar auf die Beteiligung an Greensky belastete das Ergebnis ebenfalls.

Tesla steigt um 0,4 % und erreicht ein 10-Monats-Hoch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse nach Börsenschluss. Tesla hat im zweiten Quartal eine Rekordzahl von Fahrzeugen ausgeliefert, da Preissenkungen und andere Anreize die Nachfrage ansteigen lassen. Die wichtigste Frage in dieser Woche ist jedoch, welche Auswirkungen dies auf die Rentabilität des Unternehmens hat. Es wird erwartet, dass die Margen im zweiten Quartal die Talsohle erreichen werden. Die Aussichten sind vorerst rosig, da die Märkte mit einem weiteren Anstieg der Auslieferungen und einer Erholung der Margen in der zweiten Jahreshälfte rechnen, aber Tesla muss mit diesen Erwartungen Schritt halten, wenn es auf dem richtigen Weg bleiben will.

Netflix fällt um 0,4 %, nachdem es im Vorfeld der nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse ein neues 18-Monats-Hoch erreicht hat. Das Abonnentenwachstum ist wieder auf dem richtigen Weg, und die Anleger werden wissen wollen, wie sich die neue Doppelstrategie zur Wiederbelebung des Wachstums durch ein hartes Durchgreifen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern und die neue werbegestützte Ebene auswirkt. Die Tatsache, dass Netflix über zwei wesentliche neue Katalysatoren verfügt, die dazu beitragen sollen, dass die Abonnentenzahlen auf neue Rekordhöhen klettern, deutet darauf hin, dass in diesem Quartal die Chance auf einen Gewinn besteht. Andererseits würde ein Fehlschlag darauf hindeuten, dass der neue Plan nicht so schnell aufgeht, wie die Märkte in diesem Jahr erwartet haben. Für das zweite Quartal wird zum vierten Mal in Folge ein Gewinnrückgang prognostiziert, aber die Märkte gehen davon aus, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte die Früchte ernten und der Gewinn pro Aktie wieder steigen wird, was zum Teil auf die leichteren Vergleichszahlen aus dem Jahr 2022 zurückzuführen ist. All dies hat das Potenzial, der Netflix-Aktie weiterhin Schwung zu verleihen, allerdings nur, wenn das Unternehmen mit den Markterwartungen Schritt halten kann. Die Märkte haben sich in die neue Strategie von Netflix eingekauft, und jetzt ist es an der Zeit, mit der Umsetzung zu beginnen.

IBM notiert auf einem Einmonatshoch und vermeldet ebenfalls später. Zahlen Die Wall Street geht davon aus, dass der Umsatz von IBM im zweiten Quartal mit 15,5 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Die Bereiche Beratung und Software wachsen, werden aber durch die anhaltende Schwäche bei der Nachfrage nach Infrastruktur-Hardware konterkariert. Dennoch leidet IBM unter der allgemeinen Abschwächung der Nachfrage nach Mainframes und ist davon betroffen, dass Unternehmen ihre Ausgaben für große IT-Projekte zurückziehen oder verschieben. Red Hat wird weiterhin glänzen, ist aber nicht immun gegen die Bremsen, die auf den Umsatz wirken. Es wird erwartet, dass der bereinigte Gewinn je Aktie um mehr als 13 % auf 2,00 $ fallen wird, da die Kosten weiter steigen und die Einnahmen stagnieren. Wir sollten mehr Einblick in die im letzten Monat angekündigte Übernahme von Apptio erhalten.

Die Aktien von Microsoft fallen um 1,6 %, nachdem sie gestern den stärksten Tageszuwachs seit über drei Monaten verzeichneten und der Big Tech-Riese ein neues Allzeithoch erreichte. Die Aktie legte gestern zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, wie viel es Firmenkunden für seine neuen Produkte der künstlichen Intelligenz in Rechnung stellen wird, was den Anlegern eine Vorstellung davon vermittelte, wie lukrativ diese sein könnten. Die Produktreihe mit dem Namen Microsoft 365 Copilot wird 30 Dollar pro Nutzer und Monat kosten. Barclays sagte, dies sei höher als erwartet und bezeichnete es als "einen wichtigen nächsten Schritt für Microsofts KI-Monetarisierung". Bernstein stimmte dem zu und sagte, dass es den Goldstandard für andere Unternehmen setzen könnte. Die Analysten sind trotz des hohen Preises aufgrund der potenziellen Produktivitätssteigerungen optimistisch, was die Nachfrage betrifft. Eine ganze Reihe von Brokern hob ihr Kursziel für Microsoft an, das auch Unterstützung erfährt, da es dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard näher kommt. Mizuho erhöhte seine Einschätzung auf $420, JPMorgan auf $385, TD Cowen auf $390 und BofA Global Research auf $405.

Die Apple-Aktie steigt heute 0,5 % und klettert auf ein neues Allzeithoch. Der iPhone-Hersteller berichtet Anfang nächsten Monats über seine Gewinne, aber die Anleger werden die morgigen Ergebnisse seines Hauptlieferanten TSMC im Auge behalten, die heute um 0,4 % fallen. Was die Ergebnisse für Apple betrifft, so wird für TSMC ein Umsatzrückgang prognostiziert, während die Nachfrage nach dem iPhone voraussichtlich stabiler bleiben wird. Für TSMC werden die Anleger hoffen, dass die neue Nachfrage nach künstlicher Intelligenz dazu beitragen kann, den erwarteten Gewinnrückgang auszugleichen und einen neuen Katalysator für die Zukunft zu schaffen.

Carvana ist um 32,9 % gestiegen und liegt auf einem Niveau, das seit August 2022 nicht mehr erreicht wurde! Der Gebrauchtwagenhändler gab für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres ein bereinigtes Rekordergebnis (Ebitda) bekannt, da sich der Gewinn pro Verkauf im Vergleich zum zweiten Quartal fast verdoppelt hat, was darauf hoffen lässt, dass das Unternehmen auf dem Weg zur Rentabilität ist. Außerdem einigte sich das Unternehmen mit den Anleihegläubigern auf eine Umstrukturierung seiner Schulden, bei der rund 83 % der in den Jahren 2025 und 2027 fälligen Schulden gestrichen und gleichzeitig die Zinszahlungen in den nächsten zwei Jahren reduziert werden. Dadurch dürfte sich die Gesamtverschuldung um über 1,2 Mrd. $ verringern.

