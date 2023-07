olide Quartalsberichte und Prognosen der Dow-Konzerne Johnson & Johnson , IBM und The Travelers haben den US-Leitindex am Donnerstag weiter nach oben getrieben.New York - Solide Quartalsberichte und Prognosen der Dow-Konzerne Johnson & Johnson , IBM und The Travelers haben den US-Leitindex am Donnerstag weiter nach oben getrieben. Die Aktien der drei Unternehmen führten die Gewinner im Dow an. Der US-Leitindex kleterte im frühen Handel um 0,61 Prozent auf 35'276 Punkte und erreichte einen weiteren Höchststand seit April vergangenen Jahres.

