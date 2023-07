Wieder einmal hat der deutsche Aktienmarkt Rückenwind aus den USA benötigt. Erst als an der Wall Street die Kurse stiegen und der dortige Leitindex Dow auf den höchsten Stand seit April 2022 stieg, ging es auch hierzulande nach oben. Der DAX schloss am Donnerstag 0,59 Prozent fester bei 16.204,22 Punkten.Ein sich eintrübender Ausblick des weltgrößten Chip-Produzenten TSMC belastete den Halbleitersektor. So fielen die Aktien des Chipherstellers Infineon um 1,8 Prozent und jene des auf die Chip-Branche ...

