NEW YORK (dpa-AFX) - Solide Quartalsberichte von Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial haben am Donnerstag der Gewinnserie des bekanntesten Wall-Street-Index einen weiteren Tag hinzugefügt. Dass der Dow neun Tage in Folge gestiegen ist, liegt schon viele Jahre zurück. Deutliche Verluste dagegen verbuchte der technologielastige Nasdaq 100 , nachdem mit Tesla und Netflix zwei besonders schwer gewichtete Unternehmen die Anleger enttäuscht hatten.

Mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 35 225,18 Punkte verabschiedete sich der US-Leitindex und erreichte im Verlauf zudem ein weiteres 15-Monats-Hoch. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,68 Prozent auf 4534,87 Zähler. Der Auswahl-Index Nasdaq 100 sackte um 2,28 Prozent ab auf 15 466,09 Zähler ab./ck/he

