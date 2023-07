Nach einem etwas schwächeren Handelsstart am deutschen Aktienmarkt drehen die US-Futures im Handelsverlauf in den grünen Bereich und ziehen auch den DAX zurück ins Plus. Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei DEUTSCHE BANK, MuM, K+S, Daimler Truck und Netflix.

Den vollständigen Artikel lesen ...