Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: War's das mit den Neobrokern?Die EU-Staaten und das EU-Parlament einigen sich auf ein Verbot von "Payment for Order Flow". Preiserhöhungen scheinen damit unausweichlich. Aber was hat es damit auf sich? Welche Auswirkungen erwarten die Broker und Anleger wirklich? Haben auch die Sunrise Anleger einen Kostenerhöhung zu befürchten?00:00 Begrüßung 00:56 Was bedeutet "Payment for Order Flow" & was hat es mit dem Verbot auf sich? 07:33 Einblick auf die Kostenübersicht eines Depots bei einem Neobroker 09:23 Thomas Meinung zum PFOF-Verbot 12:30 Sind die Neobroker dem Untergang geweiht? 15:40 Was hat PFOF wirklich für Auswirkungen auf ...

