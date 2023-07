Der niederländische Halbleiterhersteller hat dank einer starken Entwicklung im Automotive-Geschäft im zweiten Quartal die Analystenerwartungen geschlagen. Der Ausblick für den Automobilmarkt bleibt laut NXP gut. Bis 2024 hat man in den auch für INFINEON relevanten Feldern Fahrerassistenz und Elektrifizierung rd. 20 % Wachstum in Aussicht gestellt. Das bei INFINEON für das abgelaufene Quartal (Zahlen am 3. August) erwartete Umsatzwachstum von 12 % auf 4,05 Mrd. € ist angesichts der NXP-Vorlage als gut erreichbar zu sehen. KGV 14 ist angesichts der guten Marktpositionierung noch günstig. Die Aktie hat grundsätzlich noch Bewertungsreserven. Wir bleiben also dabei!



