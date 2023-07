Spa - Charles Leclerc startet beim Großen Preis von Belgien aus der Pole. Der Pilot aus dem Team von Ferrari sicherte sich am Freitag den ersten Startplatz auf dem Circuit de Spa, da der eigentlich erstplatzierte Max Verstappen (Red Bull) wegen einer Getriebe-Strafe um fünf Plätze zurückversetzt wird.



Die folgenden Plätze besetzten Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari). Mit 281 Punkten führt bislang in der Fahrerwertung Max Verstappen vor Sergio Pérez (171 Punkte) und Fernando Alonso (139 Punkte). In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull Racing (452 Punkte) vorne, dahinter folgen Mercedes (223 Punkte) und Aston Martin (184 Punkte).

