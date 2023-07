Spa - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat seine Siegesserie fortgesetzt und auch das Formel-1-Rennen in Belgien gewonnen. Der WM-Führende fuhr am Sonntag in Spa vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und Charles Leclerc (Ferrari) über die Ziellinie.



Verstappen war zwar wegen einer Strafversetzung nur von der fünften Startposition ins Rennen gegangen, er konnte aber in der 17. Runde die Führung übernehmen. Im Anschluss kam es vereinzelt zu Regen, der aber kaum Auswirkungen auf das Renngeschehen hatte - das im Vorfeld befürchtete Regenchaos blieb aus. So sprang am Ende der achte Sieg in Folge für den Niederländer sowie der 13. Erfolg in Serie für Red Bull heraus. Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) und Esteban Ocon (Alpine).



Lance Stroll (Aston Martin) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) landete in Belgien auf dem 18. Rang. Das nächste Rennen findet in vier Wochen in den Niederlanden statt.

