Die Industrie- und Handelsgruppe Orell Füssli hat im ersten Halbjahr 2023 mehr umgesetzt. Investitionen in die Erschliessung digitaler Geschäftsfelder drückten aber die Profitabilität.Zürich - Die Industrie- und Handelsgruppe Orell Füssli hat im ersten Halbjahr 2023 mehr umgesetzt. Investitionen in die Erschliessung digitaler Geschäftsfelder drückten aber die Profitabilität. Am Ausblick auf das laufende Jahr hält der Konzern fest. Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 7,6 Prozent auf 105,0 Millionen Franken, wie Orell Füssli am Montag mitteilte.

