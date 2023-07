Die Essener RWE baut mit Partnern PV-Kraftwerke auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus. Die EU finanziert das 200 Millionen-Euro-Vorhaben zu 50 Prozent. Energiekonzern RWE will zusammen mit dem Partner PPC Renewables in Griechenland 280 Megawatt Spitzenleistung (MWp) Photovoltaik auf ehemaligen Flächen des Braunkohletagebaus in Griechenland realisieren. Wie die Essener mitteilten, geht es dabei um den ehemaligen Braunkohlentagebau Amynteo in Nordgriechenland in der Region Westmakedonien.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...