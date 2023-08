The following instruments on XETRA do have their first trading 01.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.08.2023Aktien1 US89377M1099 TransMedics Group Inc.2 CA28103Q2080 Edison Lithium Corp.3 US58406B2025 MedAvail Holdings Inc.4 SE0020678159 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding ABAnleihen1 USU71000BN97 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.2 DE000DD5A4B7 DZ BANK AG3 DE000DD5A4C5 DZ BANK AG4 AT0000A35XT3 Erste Group Bank AG5 DE000A351NY0 TO Holding 1 GmbH