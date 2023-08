MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, freut sich, die Ernennung von Hiromichi (Hiro) Mizuno zum Special Advisor des CEO mit Wirkung zum 1. August 2023 bekannt zu geben.

Herr Mizuno ist weithin als Pionier in der Welt des nachhaltigen Investments anerkannt und spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung und Umsetzung nachhaltiger Prinzipien in der gesamten Finanzbranche. Er ist besonders bekannt für seinen Einfluss und seine aktiven Bemühungen, sich für den Klimawandel und die Geschlechtervielfalt in der Anlagepraxis einzusetzen.

Herr Mizuno war von 2015 bis 2020 Executive Managing Director und Chief Investment Officer (CIO) des Government Pension Investment Fund (GPIF) of Japan, dem größten Pensionsfonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,4 Billionen US-Dollar.

Weitere wichtige frühere Positionen von Herrn Mizuno sind die des Special Envoy des U.N. Secretary General on Innovative Finance and Sustainable Investments und des Director of the Board von Tesla, Inc. Derzeit ist Herr Mizuno Mitglied des Missionsausschusses von Danne, S.A., Vorstandsmitglied der LiveWire Group Inc. und Mitglied des CFA Institute Research and Policy Advisor Council.

"Wir freuen uns sehr, Hiro Mizuno bei MSCI begrüßen zu dürfen", sagte Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI. "Seine unvergleichliche Investmenterfahrung und seine führende Rolle bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den Investmentprozess werden zweifellos unsere eigene Expertise und unsere Fähigkeiten verbessern, während wir weiterhin innovative Lösungen entwickeln und innovative Investmentthemen für unsere Kunden weltweit erforschen."

Herr Mizuno wird MSCI mit strategischer Beratung, Vordenkerrolle und Engagement in der Branche unterstützen. Sein Engagement und seine Expertise werden dazu beitragen, die Führungsrolle von MSCI zu festigen und das Engagement, Investoren mit datengestützten Erkenntnissen zu versorgen, um die Komplexität von Anlagerisiken und -chancen zu navigieren, insbesondere Klima- und andere Nachhaltigkeitsthemen, mit denen langfristige Investoren konfrontiert sind.

"Es ist ein Privileg, in dieser für die Investmentbranche so herausfordernden Zeit mit MSCI zusammenzuarbeiten", sagte Hiro Mizuno. "MSCIs Engagement für nachhaltiges Investieren deckt sich perfekt mit meinen eigenen Werten, und die führende Rolle von MSCI bei der Bereitstellung wichtiger Risikomanagement-Tools für Klima- und ESG-Risiken kann die richtige Kapitalallokation erleichtern. Ich freue mich darauf, mit Henry und dem Team zusammenzuarbeiten, um weiterhin Einblicke und Innovationen in der Investmentlandschaft zu fördern."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

