Die Stimmung an den US-Börse bleibt relativ gut. So haben sich die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse auch am Dienstag bisher erneut nicht allzu weit von ihren Vortagesschlussständen entfernt. Kurzzeitig erreichte der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Schritt den höchsten Stand seit Februar 2022, kam dann aber rasch wieder zurück. Der Auswahlindex Nasdaq 100, der bereits mit leichten Verlusten gestartet war, verharrte dort. Die Anleger dürften sich erst einmal wieder mit Engagements ...

Den vollständigen Artikel lesen ...