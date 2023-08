In der aktuell laufenden Ergebnis-Saison bedarf es schon außergewöhnlich guter Ergebnisse, um die zum Teil deutlich gestiegenen Kurse weiter zu befeuern. Verfehlungen werden indes gnadenlos bestraft. So geschehen vor ein paar Tagen bei Enphase Energy und jetzt auch bei SolarEdge. Ein unter den Erwartungen liegender Ausblick hat ausgereicht, um die Aktie 13 Prozent durchrutschen zu lassen. Die deutsche SMA Solar wird in Sippenhaft genommen und verliert ebenfalls deutlich an Wert. Ist das gerechtfertigt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...