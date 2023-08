Mit einem Plus von aktuell 15 Prozent setzt sich United Internet in einem schwachen Gesamtmarktumfeld mit großem Vorsprung an die Spitze des TecDAX. Auch 1&1 haussiert und legt elf Prozent zu. Grund ist die Bekanntgabe einer Roaming-Kooperation mit Vodafone.Wie 1&1 und United Internet heute Mittag bekannt gegeben haben, soll gemeinsam mit Vodafone eine langfristige Roaming-Partnerschaft geschlossen werden. Ziel ist es, die Netzqualität und damit das Serviceangebot für die Kunden zu verbessern.Vorgesehen ...

