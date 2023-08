Am Donnerstag gerät der DAX erneut unter Druck und verliert deutlich. Zwischenheitlich sinkt er auf fast 15.800 Punkte, bevor ein Turnaround einsetzt. Außerdem stehen die Aktien von Zalando, Deutsche Telekom und United Internet im Fokus. Börse schickt den DAX nach unten Die Aktienmärkte in Europa weiten am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag aus. Der deutsche Leitindex DAX bröckelte am Vormittag gut ein Prozent auf 15.841 Punkte ab und ließ damit ...

