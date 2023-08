Die Allianz kann den Gewinn im zweiten Quartal überraschend stark steigern. Doch sollten Anleger in einem schwachen Börsenumfeld jetzt diese guten Neuigkeiten zu einem Verkauf nutzen? Buy the rumor - sell the news. So heißt ein Sprichwort an der Börse. Sinngemäß bedeutet es: Kaufen Sie die Aktie bei der Aussicht auf gute Zahlen und wenn die guten Zahlen da sind, dann verkauft man mit Gewinn. Weil die Allianz in einem schwächeren Umfeld sehr gut ablieferte, ...

