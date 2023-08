Der Leitindex SMI knüpft am Donnerstag an den zaghaften Erholungsversuch des Vortages nach der schwachen Vorwoche und dem holprigen Start in die laufende an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Geschäft zu. Der Leitindex SMI knüpft damit an den zaghaften Erholungsversuch des Vortages nach der schwachen Vorwoche und dem holprigen Start in die laufende an. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und der am Nachmittag angesagten neusten Konsumentenpreise in den USA hat sich die derzeit vorherrschende Zurückhaltung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...