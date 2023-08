Wien (www.fondscheck.de) - Die Allianz blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurück, wie aus den nun vorgelegten Geschäftszahlen für den Zeitraum hervorgeht, so die Experten von "FONDS professionell".Europas größter Versicherer habe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg des operativen Ergebnisses um 14,9 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro sowie um 7,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro in den Monaten April bis Juni verzeichnet. Treiber der Entwicklungen seien die Sparten Schaden- und Unfallversicherung gewesen, während das Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland sowie der Asset-Management-Bereich mit den Töchtern Pimco und Allianz Global Investors geschwächelt habe. ...

