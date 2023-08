Sämtliche Kennziffern liegen leicht über den Konsensschätzungen mit besonderer Dynamik in der Schaden-Unfall-Versicherung. Somit müssen die Taxen der Analysten leicht angehoben werden. Hintergrund: Erhöhte Kosten in den Verträgen werden schnell weitergegeben. Aus dem "Versicherungszwang" resultiert Preismacht. Durch Künstliche Intelligenz und den Einsatz neuartiger Formen der Kommunikation soll vom Vertragsabschluss bis zur Schadenbearbeitung künftig vieles einfacher, schneller und individueller ablaufen. Das entlastet die Kostenseite. Gestiegene Zinsen drücken zwar die Kurse der Bonds im Bestand, ermöglichen aber auch wieder Kapitalerträge auf eingezahlte Versicherungsprämien. Auch hier gilt: Neue Kaufkurse gibt es Richtung September/Oktober und wir werden das wie üblich via Abstauberliste in der Actien-Börse konkretisieren.



