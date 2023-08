Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA79586X1033 Sama Resources Inc./Ressources Sama Inc. 15.08.2023 CA79588X1015 Sama Resources Inc.[NEW] 16.08.2023 Tausch 1:1

SE0013235553 Sociallite US AB 15.08.2023 SE0020824373 Sociallite US AB 16.08.2023 Tausch 100:1

SE0013774668 Epti AB 15.08.2023 SE0020699296 Epti AB 16.08.2023 Tausch 40:1

