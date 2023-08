Verwaltungsratspräsident Rudolf Hadorn ist per heute Mittwoch aus privaten Gründen aus dem Aufsichtsgremium von Gurit ausgeschieden.Zürich - Beim Spezialkunststoff-Hersteller Gurit kommt es zu einem abrupten Abgang an der Spitze. Verwaltungsratspräsident Rudolf Hadorn ist per heute Mittwoch aus privaten Gründen aus dem Aufsichtsgremium von Gurit ausgeschieden. «Er wird sich voll und ganz seinen verschiedenen privaten Geschäftsaktivitäten widmen», schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung: «Der Verwaltungsrat dankt Rudolf...

