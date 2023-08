Markus Leibundgut, der beim Finanzkonzern Swiss Life das Schweizer Geschäft leitet, ist an Krebs erkrankt und kann seine Funktion vorübergehend nicht mehr wahrnehmen.Zürich - Markus Leibundgut, der beim Finanzkonzern Swiss Life das Schweizer Geschäft leitet, ist an Krebs erkrankt und kann seine Funktion vorübergehend nicht mehr wahrnehmen. Leibundgut werde sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, teilte die Swiss Life am Donnerstag mit. Leibundgut ist laut den Angaben an Darmkrebs erkrankt. Er werde sich voll und ganz auf die Therapie und den...

