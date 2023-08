Die Düsseldorfer Eon baut in Brandenburg einen Solarpark mit 23 Megawatt Spitzenleistung. Standort ist die Gemeinde Gerdshagen. Energieversorger Eon baut in Brandenburg einen neuen Solarpark. Wie das Unternehmen mitteilte, entsteht die Photovoltaik-Anlage in Gerdshagen im brandenburgischen Landkreis Prignitz. In ihme sollen 40.700 Solarmodule zum Einsatz kommen. Und zwar auf einer Fläche von 23 Hektar entlang der Bahnstrecke Pritzwalk - Meyenburg im Bereich bestehender Windkraftanlagen. E.ON berücksichtigt ...

