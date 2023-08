Nach den guten Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq, konnte sich auch das Stimmungsbild beim Deutschen Aktienindex (DAX) wieder aufhellen. Mit 15.800 Punkten konnte der Dax ein neues Wochenhoch erzielen und notiert nun wieder auf dem Niveau von vor einer Woche. Auch der chinesische Markt beruhigte sich und es kamen keine weiteren schlechten Nachrichten am Dienstag auf die Neuigkeiten-Anzeigen, so dass auch die Börsen in Shanghai und Hongkong positiv schließen konnten.

