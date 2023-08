Der TÜV Rheinland baut sein Angebot an mobilen Prüfdienstleistungen für Photovoltaik-Module europaweit aus. Für den Modul-Test vor Ort nutzt der TÜV Rheinland ein mobiles Labor, das in einem Lieferwagen eingebaut ist. Gerade bei großen Solarparks soll das Zeit , Geld und Emissionen sparen. Dabei sei es nicht ungewöhnlich, dass mehrere hundert oder tausend Module geprüft würden. Mit herkömmlichen Prüfmethoden - inklusive Demontage und Transport in ein stationäres Labor - würde dies mehrere Wochen ...

