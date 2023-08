The following instruments on XETRA do have their first trading 25.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.08.2023Aktien1 CA24874B1085 dentalcorp Holdings Ltd.2 SE0015221619 Backaheden Fastighets AB3 SE0007784319 Chosa Oncology AB4 SE0011178458 Dicot AB5 SE0016127831 Everysport Group AB6 SE0011167535 Gomero Group AB7 SE0003883008 Latvian Forest Co. AB8 SE0004550192 Respiratorius AB9 SE0019175274 Scandinavian Astor Group AB10 SE0010820381 Smoltek Nanotech Holding AB11 SE0010663161 Veteranpoolen AB12 CA60254M3066 Mind Cure Health Inc.13 CA68387G1046 Optegra Ventures Inc.14 CA8839301097 Thesis Gold Inc.Anleihen/ETF1 US045167FZ16 Asian Development Bank (ADB)2 FI4000557525 Finnland, Republik3 XS2674597468 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)4 XS2673972795 Nordea Mortgage Bank PLC5 DE000HLB50Q6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB50P8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB50N3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB50F9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB50G7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000NWB9114 NRW.BANK11 IE000PY7F8J9 RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF12 IE000PY7F8J9 RIZE USA Environmental Impact UCITS ETF