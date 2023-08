Ein weiteres Mal konnte Nvidia in der vergangenen Woche sämtliche Erwartungen sprengen. Der Hunger der Industrie nach KI-Beschleunigern ist kaum zu stillen und Nvidia hat sich in diesem Segment ein Quasi-Monopol aufgebaut, welches exorbitant hohe Margen zulässt. Trotz alledem scheint das Unternehmen bis weit ins kommende Jahr ausgebucht zu sein. Aushelfen soll nun eine Ausweitung der Produktion im großen Stil. Laut einem Bericht der "Financial Times" will Nvidia die Produktion im kommenden Jahr bestenfalls verdreifachen.Anzeige:Angedacht ...

