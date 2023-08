Die Analysten der Deutschen Bank haben die jüngsten Zahlen von Evonik in ihr Modell einbezogen. Sie nehmen in der Folge ihre EBITDA-Schätzungen bis 2025 minimal zurück. Ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie sinken um 7 Prozent bis 17 Prozent. An ihrem Votum ändert dies jedoch nichts. Die Aktien von Evonik erhalten eine Kaufempfehlung, das Kursziel ...

