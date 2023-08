Die gute Stimmung an der Börse hielt auch am Dienstag an, was vielen Titeln weiteren Auftrieb verschaffte. Während manche Sorge der Börsianer kleiner wird, gibt es darüber hinaus weitere Zeichen der Entspannung. Dazu gehören einige sehr freundliche Zahlen von großen Unternehmen.So öffnete kürzlich BYD (CNE100000296) die Bücher für die Aktionäre und konnte dabei erstmal keine großen Überraschungen verkünden. Mit Umsatz und Gewinn bewegte man sich in einem Rahmen, den das Unternehmen bereits bei vorläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...