Konsumenten finden die neuen Kapseln in allen Nespresso-Boutiquen in der Schweiz - im Oktober dann auch im Online-Shop.La Tour-de-Peilz - Nespresso führt zu Hause kompostierbare Kapseln auf Papierbasis an. Die Reihe ist mit den Nespresso Original Maschinen kompatibel. Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz und in Frankreich - wo die Home Compostable Kollektion zuerst eingeführt wurde - finden die Kapseln in allen Nespresso-Boutiquen in der Schweiz. Im Laufe des Monats Oktober werden diese neuen Kapseln dann...

Den vollständigen Artikel lesen ...