Am 23. August hatten wir im RuMaS Express-Service auf Evotec ISIN: DE0005664809 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Evotec: Trendwende oder weiterer Niedergang? Trading-Chance!" Am 29. August konnten wir den Treffer mit 22 Prozent Zertifikatgewinn melden und die Überschrift war: "Evotec: Starker Kursgewinn nach Zahlen!" Danach haben Gewinnmitnahmen den Kurs nach unten gedrückt, aber der Wirkstoffentwickler hat sich schnell erholt und am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...