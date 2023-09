Der SMI schliesst 0,31 Prozent tiefer bei 10'924,42 Punkten, das Tagestief kurz vor 11 Uhr lag bei 10'859 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit einem moderatem Minus beendet. Anfängliche deutliche Verluste konnten in der zweiten Tageshälfte zwar zu einem guten Teil aufgeholt werden, der SMI schaffte es aber nie ganz ins Plus. Der Leitindex hat damit alle drei Tage dieser Woche im roten Bereich geschlossen, insgesamt ist es das vierte Minus in Folge.

