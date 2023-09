Laufende Fusionskontrollverfahren: Erwerb von 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Schöneweiss & Co GmbH, die Gesenkschmiede Schneider GmbH, die Falkenroth Umformtechnik GmbH und die Jeco-Jellinghaus GmbH durch Mutares SE & Co. KGaA