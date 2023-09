Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power verlor am Freitag annähernd 4 % - Aktie ist im Vergleich zu Nel Asa fast noch stabil! - Nel Asa ist noch stärker gerutscht… Plug Power ist dennoch in schwacher Verfassung. Die US-Amerikaner haben durch den Kursrutsch nun sogar die Marke von 8 Euro weitgehend aus den Augen verloren. Die Kurse sind unter die Marke von 7,50 Euro gerutscht und damit so schwach wie seit Mitte Mai nicht mehr. Plug Power hat ...

