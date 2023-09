Mit einem Wochenminus von 7,96 Prozent war die Commerzbank-Aktie ISIN: DE000CBK1001 der zweitgrößte Verlierer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 9,296 Euro, das Wochentief hat man am Donnerstag bei 9,124 Euro gesehen. Seit dem Julihoch hat die Aktie rund 18 Prozent verloren und ist im charttechnischen Unterstützungsbereich angekommen. In diesem Bereich hat der Verkaufsdruck in den letzten vier Monaten immer nachgelassen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...