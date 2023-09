Der Pharmakonzern hat in den letzten Monaten zwar einige Forschungsrückschläge erlitten, hebt am Investorentag aber seine nach wie vor führende Stellung in der Branche hervor.Basel - Der Pharmakonzern Roche hat in den letzten Monaten zwar einige Forschungsrückschläge erlitten, hebt am Investorentag aber seine nach wie vor führende Stellung in der Branche hervor. Nach Molekülen betrachtet weise Roche eine führende Erfolgsrate auf, wie aus der Präsentation hervorgeht. Allerdings habe der Konzern in letzter Zeit eine höhere Ausfallrate bei den Phase-III-Studien gehabt.

