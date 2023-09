PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In Ungarn ist der Leitindex Bux am Dienstag auf ein Rekordhoch geklettert. Auch die anderen größeren Börsen Osteuropas legten zu. An den westeuropäischen Aktienmärkten hingegen gab es vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag keinen klaren Trend.

Der Budapester Bux gewann zwar nur moderate 0,19 Prozent auf 57 316,65 Punkte, übertraf damit aber das Rekordhoch aus dem Monat August. Seit Jahresbeginn hat der ungarische Leitindex nun inzwischen ein Plus von 30 Prozent erzielt.

Unter den Einzelwerten legten die Aktien der OTP Bank um 0,4 Prozent und die Ölkonzerns MOL um 1,0 Prozent zu. Magyar Telekom zogen um 3,4 Prozent an. Richter Gedeon gaben hingegen um 1,1 Prozent nach.

In Prag gewann der PX in einem ruhigen Handel 0,33 Prozent auf 1334,28 Zähler. Unter den Schwergewichten gaben Komercni Banka um 0,7 Prozent nach, CEZ gewannen 1,3 Prozent.

Am Warschauer Aktienmarkt wurden nach einem verhaltenen Wochenauftakt wieder Gewinne verzeichnet. Der Wig-20 schloss 0,40 Prozent höher bei 1949,57 Punkten. Der breiter gefasste Wig beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 66 559,85 Einheiten. Unter den umsatzstärksten Werten gewannen die Papiere des Ölkonzern Orlen 1,3 Prozent hinzu und die des Versicherers PZU 2,8 Prozent.

In Moskau knüpfte der RTS-Index an den starken Wochenauftakt an und stieg um 1,56 Prozent auf 1049,65 Punkte./spa/kve/APA/ck/nas

CZ0005112300, CZ0008019106, HU0000073507, HU0000061726, PLPKN0000018, PLPZU0000011, PL9999999995, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375